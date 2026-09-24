Il Mut, Museo della Tonnara di Stintino, partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura.

In occasione delle Gep 2026, il Mut propone un appuntamento, in programma domenica 27 settembre, dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo di Stintino e del Golfo dell’Asinara, attraverso una conferenza, l’inaugurazione di una mostra e visite guidate. Proprio domenica prossima è prevista la inaugurazione della mostra “I reperti archeologici subacquei dal mare di Stintino”, una una selezione di reperti archeologici provenienti dal mare di Stintino, testimonianze di un patrimonio sommerso che racconta la storia del territorio e il suo rapporto con il Mediterraneo.

L’inaugurazione della mostra sarà dedicata alla memoria di Prospero Maddau, cittadino stintinese da sempre sensibile al recupero della memoria storica del nostro territorio. A seguire la conferenza “Il patrimonio archeologico subacqueo di Stintino e del Golfo dell’Asinara” curata da Gabriella Gasperetti, archeologa e funzionaria della Soprintendenza Sbap di Sassari e Nuoro e da Alessandra Carreri Funzionaria restauratrice Sabap. A partire dal 27 settembre sarà possibile prenotare le visite guidate alla mostra contattando il museo al numero 079 523347 o via email a mut@comune.stintino.ss.it.

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