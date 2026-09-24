Il Comune di Sennori rilancia la scuola civica di musica comunale e informa che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 23 ottobre 2026; quelle pervenute oltre il termine non saranno accolte. La Scuola propone un’offerta formativa ampia, pensata per avvicinare alla musica bambini, ragazzi e adulti e per accompagnare sia chi muove i primi passi sia chi desidera perfezionare le proprie capacità.

I corsi, organizzati dall’Associazione Musicale “Città di Sennori”, sono individuali e collettivi. Quelli individuali permettono di scegliere tra strumenti della tradizione classica e moderna - pianoforte, flauto traverso, violino, percussioni, clarinetto, chitarra, ottoni, sax e basso elettrico - oltre al canto moderno. Come corso collettivo la Scuola offre il canto corale, mentre come corsi opzionali si potrà scegliere musica d’insieme e teoria e solfeggio.

Il percorso offre occasioni per suonare e cantare insieme, sviluppare l’ascolto e condividere la passione per la musica. Ogni allievo può iscriversi a uno o più corsi e costruire un’esperienza su misura, in base ai propri interessi e obiettivi.«La Scuola di Musica è una realtà d’eccellenza formativa ormai consolidata a Sennori, e rappresenta un’importante opportunità educativa e culturale per tutta la comunità: un luogo in cui persone di ogni età possono scoprire il proprio talento, crescere attraverso lo studio e vivere la musica come esperienza di incontro e condivisione. Invitiamo i cittadini a conoscere i corsi e a partecipare numerosi», dichiara Leonarda Casu, consigliera comunale con delega alla Pubblica istruzione e Scuola di musica.

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