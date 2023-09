Lunedì 4 settembre, presso il MuT, avranno inizio i lavori della GenS, la Gender Studies Week, una settimana di studio e confronto tra studiose e studiosi di livello internazionale sulle tematiche di genere e le asimmetrie del potere organizzata da Flaminia Saccà, professoressa di ordinaria di Sociologia dei Fenomeni Politici presso “Sapienza” Università di Roma, in collaborazione con le principali società scientifiche di ambito sociologico (la sezione Politica dell’Associazione Italiana di Sociologia; il Research Network 32 “Political Sociology” della European Sociological Association; il Research Committee 26 “Sociotechnics and Sociological Practice” e il Working Group 01 “Sociology on Local Global Relations” dell’International Sociological Association).

I lavori, promossi dal Centro studi sulla civiltà del mare, in collaborazione con il Comune di Stintino e l’Università di Sassari, si svolgeranno presso il Museo della Tonnara di Stintino. La settimana prevede una prima parte di conferenza internazionale e una seconda dedicata al workshop della rete universitaria “PRIN2020 Stereotipo e pregiudizio: la rappresentazione sociale della violenza di genere e le strategie di contrasto a dieci anni dalla Convenzione di Istanbul”, di cui fanno parte docenti delle Università di Roma “Sapienza”, Tuscia, Messina, “Gabriele D’Annunzio” di Chieti – Pescara e dell’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa).

Le attività in calendario vedranno il coinvolgimento di circa settanta studiose e studiosi provenienti da tutto il mondo. I lavori della GenS si chiuderanno sabato 9 settembre, alle ore 20, con la presentazione del libro “Sopravvissute. La violenza narrata dalle donne” (Castelvecchi), di Flaminia Saccà e Rosalba Belmonte. Presenterà il volume Esmeralda Ughi, direttrice del MuT, alla presenza delle autrici.

