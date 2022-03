Doveva essere la solita passeggiata tranquilla sul lungomare Balai, una camminata vicino ad una delle spiagge più frequentate di Porto Torres, un esercizio fisico per aiutare a migliorare l’equilbrio quando si soffre di problemi di deambulazione.

Invece per L.M., un uomo di 49 anni residente a Porto Torres, la giornata si è trasformata in un incubo. E’ stato aggredito da uno sconosciuto mentre scendeva dagli scalini, nella parte alta del parco di Balai, in prossimità del gazebo.

“Mentre procedevo nel mio solito percorso mi si è affiancato e all'improvviso senza nessun motivo – racconta il 49enne - mi ha sferrato un forte calcio in mezzo alle gambe”. Un colpo violento nelle parti intime, poi la caduta rovinosa dalla scalinata e la percossa su un fianco.

Il 49enne è finito all’ospedale civile del Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato sottoposto ad una serie di visite ed accertamenti medici. “La persona che mi ha aggredito indossava una felpa grigia ed era incappucciato, pertanto non sono riuscito a riconoscerlo”, aggiunge la vittima. “Quando mi ha colpito sono riuscito ad afferrarlo - prosegue - ed entrambi abbiamo perso l’equilibrio, nel mentre gli è caduto il cellulare dalla tasca che ho recuperato e consegnato alla Polizia locale”.

Il telefonino era scarico, quindi si attende che venga caricato per cercare di risalire all’aggressore che, dopo l’episodio, si è dato alla fuga facendo perdere le tracce. Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno allertato il 118 e le forze dell’ordine, che indagano per risalire al colpevole.

© Riproduzione riservata