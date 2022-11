L’aeroporto di Alghero il 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, metterà in pratica una serie di iniziative per sensibilizzare i passeggeri contro la violenza di genere.

La volta della main hall, per l'occasione, sarà illuminata di rosso e una panchina verrà posizionata all’interno dell’aerostazione.

La Sogeaal, la società di gestione, ha pensato anche di proiettare un video e di distribuire dei braccialetti rossi ai viaggiatori in partenza e degli opuscoli che spiegano quale è il segnale internazionale per la richiesta di aiuto in caso di necessità. Il progetto fa parte delle iniziative di sostenibilità sociale dell’aeroporto di Alghero.

