Lutto nel mondo dell’imprenditoria vitivinicola per la scomparsa a Porto Torres di Paolo Dettori, 69 anni, titolare dell’azienda “Le Tenute Dettori” di Sennori, una grande vigna dove coltivava le migliori uve trasformate in prodotti di qualità venduti in tutto il mondo.

L’uomo è morto nella sua abitazione, nel centro storico di Porto Torres, a causa di un infarto.

Ieri sera aveva avvertito un malore, ma i sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato invano di rianimarlo senza esito.

Un volto molto conosciuto e amato a Porto Torres, dove in via Josto aveva sede la sua enoteca, gestita con la professionalità di chi il mestiere lo conosceva bene.

La sua passione per il vino si era trasformata in attività imprenditoriale, una produzione di vini con i quali aveva saputo interpretare l’andamento stagionale più di altri, tanto da meritarsi, per la Guida essenziale del vino 2016 di Daniele Cernilli, il titolo di “Azienda dell’anno”, un riconoscimento ottenuto tra le 867 aziende italiane vitivinicole che rappresentano l’eccellenza enologica italiana. Le produzioni sui terreni di Badde Nigolosu, a Sennori, rappresentano esempio di innovazione e crescita.

Diffusa la notizia della sua morte, in molti hanno voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia. Un pensiero anche dal tenore lirico, Francesco Demuro: “Quando vorrò incontrarti verrò comunque li da te, alle tue colline e guarderò il tramonto e con un calice di vino brinderò a ciò che ci hai donato. Riposa in pace grande uomo e amico”

