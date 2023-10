Il Comune di Castelsardo avvia un’iniziativa per non dimenticare l'improvvisa e dolorosa scomparsa di Giuseppe Palmas, 63 anni noto “Diddo”, cresciuto nel borgo turistico e figura di riferimento per il mondo dello sport e del calcio in particolare, non solo Castellanese.

L'amministrazione comunale intende perciò proclamare una giornata di lutto cittadino, in concomitanza con la celebrazione delle esequie funebri. Inoltre con il consenso della famiglia, è intendimento del Comune avviare le procedure per intitolare il campo sportivo di "Lu Ponti", alla sua memoria. Ieri proprio in quel campo ha perso la vita l’ex giocatore del Castelsardo e allenatore della juniores, e proprio durante le attività di allenamento Giuseppe Palmas ha avvertito un malore e si è accasciato a terra senza più riprendere conoscenza.

Una figura molto amata in città anche per la sua generosità e disponibilità verso gli altri. Una tragedia che ha destato profonda commozione nell’intera comunità. Lascia tre figli e una moglie.

