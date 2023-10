Tutela della risorsa, educazione ambientale e le prospettive del settore pesca. Una due giorni di festa per la manifestazione “Non solo riccio” voluta dal Parco di Porto Conte nel mercato della Pietraia.

Il direttore dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, Mariano Mariani, ha illustrato il programma dell’evento iniziato oggi, giovedì, con il coinvolgimento delle scuole cittadine. Venerdì mattina a lo Quarter verranno presentati i risultati del progetto di ripopolamento dei riccio di mare.

Un piano che coinvolge anche il Centro marino internazionale di Torre Grande, l’Agenzia Agris, l’Università di Sassari. «Dai dati del 2021 emergeva un decremento della presenza del riccio di mare fino al 90 per cento», ha spiegato Mariani, «e dopo aver chiuso la pesca all’interno dell’Area marina, siamo partiti da lì per un’iniziativa attiva di ripopolamento, distribuendo un numero importante di larve in mare».

