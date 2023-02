Salta la IV commissione consiliare per mancanza di numero legale e l’opposizione chiede le dimissioni del sindaco.

All’ordine del giorno la discussione sul “coordinamento pedagogico territoriale per la pubblica istruzione e servizi sociali”, ma la seduta è andata deserta. «Le dimissioni ci sembrano l’unica strada dignitosamente percorribile. Non lo diciamo noi, sia chiaro, lo dicono i fatti», commentano i gruppi di Sinistra in Comune, Per Alghero, Futuro Comune e PD.

«L’Udc ha scientemente deciso di far mancare il numero legale, – spiegano – scelta più che comprensibile dopo il pasticcio combinato in consiglio comunale, quando Conoci e i suoi sodali hanno cercato di far saltare l’ordine del giorno sull’aeroporto presentato proprio dall’Udc e dai Riformatori. In quell’occasione ancora una volta è emersa plasticamente l’incapacità del sindaco di guidare e tenere unita la sua ex maggioranza. Oggi, con una battuta visto il tema della commissione, si potrebbe dire che l’Udc con un’assenza pedagogica ha provato a educare il sindaco, impartendogli una lezione». A giudizio degli avversari politici «l’unica strada rimasta è quella delle dimissioni del primo cittadino e di quei consiglieri che ancora si ostinano a sostenerlo».

© Riproduzione riservata