L’obiettivo era quello di incontrarsi tutti, nella stessa occasione, nella stessa piazza per dar vita ad una grande festa senza alcuna colorazione politica. E così è stato: ventitré realtà tra associazioni, gruppi e movimenti che operano nel campo socio-assistenziale, culturale, artistico, ricreativo, della solidarietà e della protezione civile, hanno aderito alla manifestazione “Festa delle associazioni di Volontariato Algheresi” nell’area del centro storico di Alghero.

A salutare l’evento che ha portato centinaia di volontari in piazza Pino Piras e in largo San Francesco, è stato il sindaco Mario Conoci, l'assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, che insieme al presidente CSV Sardegna Solidale, Giampiero Farru e il presidente della Consulta del Volontariato della città di Alghero Sergio Melis, i quali hanno consegnato alla famiglia una targa alla memoria di Peppino Masala, un volontario impegnato in prima fila in tante attività. L’evento è stato caratterizzato da diversi spazi espositivi, gazebo e attività con manifestazioni di carattere musicale, sportivo, di protezione civile e folcloristico.

Nell’area stands è stata presentata “Giornata Viva” in occasione della settimana delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle vie aeree per adulti e bambini, con i volontari dell’associazione “Oltre il Cuore” in collaborazione con le associazioni Polisoccorso, Soccorso e Fraternita della Misericordia di Alghero. La manifestazione è stata organizzata dalla Consulta del Volontariato locale insieme al Centro di servizio Sardegna solidale Sasol Point 19 e in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alghero.

