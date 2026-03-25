Accesso a La Pelosa: bando per le strutture ricettiveLa piattaforma consentirà di acquistare massimo quattro ticket giornalieri per tutto il periodo della durata del servizio
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Il Comune di Stintino ha aperto in anticipo i termini per la partecipazione alla manifestazione d'interesse rivolta alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere insediate nel territorio comunale che potranno aprire le prenotazioni alla spiaggia La Pelosa.
L'iniziativa è finalizzata all'ottenimento di un account riservato per la prenotazione di un numero limitato di biglietti d'ingresso all'arenile, dove vige la regola dell'accesso contingentato per il periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre 2026. Si tratta di una piattaforma che consentirà, per un periodo limitato, di acquistare massimo quattro ticket giornalieri per tutto il periodo della durata del servizio. I biglietti destinati alla prevendita sono fissati nella misura massima di mille al giorno.
Le domande devono pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione avvenuta il 23 marzo. Le strutture ricettive per poter partecipare al bando dovranno risultare in regola con il pagamento delle tasse comunali.