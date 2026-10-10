«Sassari può diventare città turistica». Ad affermarlo, ieri in Sala Angioy nel Palazzo della Provincia, l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, nel corso del convegno, promosso da Orizzonte Comune, dal titolo “Il contributo del civismo alle strategie di sviluppo”.

L’esponente della giunta Todde si sofferma anche sull’evento di Capodanno, che potrebbe avere come front man Zucchero, e che sta creando qualche controversia in città. «Bisogna capire la strategia e guardare la luna, non il dito - afferma- Mi interessa far sapere a tutta l’Italia e a tutta l’Europa che, la Sardegna, per il tot anno consecutivo, è il luogo in cui si festeggia il capodanno con i migliori artisti».

Un traino per aumentare presenze sfruttando le condizioni favorevoli dell’isola, dal clima alla sicurezza, e accrescere la stagione turistica. «Stiamo diventando meta di turismo invernale, fatto che, un tempo, era inimmaginabile anche per noi, visti soltanto come approdo balneare».

Poi invita ad andare oltre gli steccati politici. «Sono questioni dirimenti che non hanno una connotazione ideologica e il capodanno non ha connotazione politica. Bisogna far sapere che la Sardegna c’è, come meta turistica».

Il ragionamento si è inserito lungo un incontro, moderato dal coordinatore provinciale di Orizzonte Comune Gianni Carbini, che ha espresso le posizioni dei diversi amministratori che afferiscono al movimento civico fondato proprio da Cuccureddu. Sindaci come Giovanni Maria Budroni, primo cittadino di Tissi, il quale ha sostenuto come, al centro delle nostre comunità, vadano messe le persone.

Giovannina Fresi, sindaca di Monteleone Rocca Doria invece: «Bisogna invertire lo sguardo, dal grande al piccolo, e capire la ricchezza che viene da realtà come le nostre». Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, di Muros, Federico Tolu, di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, quello di Oschiri, Roberto Carta, che ha ricordato le origini del civismo, Liana Derudas, assessora a Ossi, l’assessore comunale a Sassari Massimo Rizzu. Ha preso la parola anche Nicola Lucchi, espressione della consiliatura civica che, dal 2019 al 2024, ha guidato Sassari. Spazio poi alle nuove generazioni, rappresentate ieri da Maria Grazia Falchi e Angelica Baldus, che hanno creato Orizzonte giovani.

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