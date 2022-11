“A woman gave you life”. È questa la scritta apparsa in uno striscione esposto davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire contro la violenza sulle donne. Una scritta, rigorosamente in rosso, realizzata dagli studenti e dalle studentesse Liceo Scientifico di Pozzomaggiore nel corso della manifestazione voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Mariano Soro.

Inoltre le scalinate della Chiesa sono state colorate di tante scarpe rosse, simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere.

Durante la manifestazione sono state anche collocate alcune panchine di colore rosso, per ricordare, spiegano i promotori, “le donne che non ci sono più, portate via dalla violenza, per non dimenticare, educare e sensibilizzare coloro che ogni giorno vi passeranno accanto o le utilizzeranno”.

© Riproduzione riservata