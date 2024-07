È in programma a Valledoria sabato 6 e domenica 7 luglio la seconda edizione della Festa del folklore “Incanto di maschere e balli tradizionali“. L’evento potrà contare sulla presenza di gruppi di cavalieri da tutta la Sardegna e sull’esibizione di più di 200 figuranti in costume tradizionale per festeggiare il 25º anniversario del gruppo folk Ampuriesu.

A partire dalle 21 di sabato ci sarà l’esibizione, in corso Europa, dei gruppi folk. A seguire, dalle 22:30, spazio per i balli tradizionali in piazza Filzi. Domenica, dalle 21 gruppi e maschere animeranno corso Europa; dalle 22:30 invece spazio per lo spettacolo di Benito Urgu, per l’esibizione del coro di Viddalba e del gruppo folk Sos feminedoss di Sennori. Presenta gli eventi Claudia Licheri.

Nei due giorni di festa a Valledoria per i gruppi maschere si esibiranno: Sos tintinnatos di Siniscola, Sos tumbarinos di Gavoi; Su Crongiu di Laconi, Su Maimoni e Is Ingestusu di Tertenia, i Gigantes di Sennori, S’urtzu e Sa Mamulada di Seui. Per i gruppi folk vi prenderanno parte: Ampiriesu, Arcidanese, Olbia, Ittiri, Calangianus, Sindia. La manifestazione è sostenuta dal Comune di Valledoria in collaborazione con il gruppo folk Ampuriesu e l’associazione ippica Codaruinesa.

