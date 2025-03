Medici ed esperti sono intervenuti a Stintino per approfondire i temi fondamentali della diagnosi precoce, innovazioni terapeutiche, alimentazione e attività fisica. Si è concluso con successo di partecipazione l’ evento dedicato alle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), organizzato dall'associazione Amici Italia, che si è tenuto questa mattina, sabato 22 marzo alle 9.30, presso la sala conferenze del Comune stintinese. Un incontro fondamentale per sensibilizzare e informare cittadini, pazienti e familiari riguardo le ultime novità scientifiche sulla diagnosi e la cura di queste patologie complesse.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca Rita Vallebella, sono intervenuti esperti del settore, medici specialisti e operatori sanitari, quali il gastroenterologo Paolo Usai Satta, Vincenzo Villanaci, Maria Florencia Martin, Andrea Cabassi, Mara Corpino e Manuela Pes, la destista Martina Pusceddu, che hanno condiviso aggiornamenti significativi nel campo diagnostico e terapeutico, con un particolare focus sulla diagnosi precoce, sulle innovazioni nelle terapie disponibili e sulle specifiche esigenze pediatriche. Un altro obiettivo centrale dell'incontro è stato quello di esplorare strategie e metodi per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da Mici.

Al centro dell’incontro anche i temi importanti come l'alimentazione specifica per diverse fasi della malattia, l'importanza dell’attività fisica e tecniche di rilassamento, inclusi benefici derivanti da pratiche come lo Yoga, e il ruolo cruciale del supporto psicologico e sociale.

