La valorizzazione del turismo nautico, lo sviluppo della filiera, la promozione del territorio e la sostenibilità ambientale: sono i temi che verranno trattati a Nautica Event Sardegna, l’evento promosso da Assonautica Nord Sardegna e Camera di Commercio. La terza edizione sarà ospitata a Stintino, dal 27 al 29 giugno.

Giovanni Conoci, presidente di Assonautica Nord Sardegna, ha spiegato: «Siamo la prima regione per numero di posti barca da diporto: ben 24 mila per le imbarcazioni dai 4 ai 18 metri».

Davvero tanti gli eventi in cartellone nella tre giorni stintinese. Il 27 il talk “Navigare insieme: le imprese, i dati, le opportunità della Nautica” e gli approfondimenti su come la nautica sta cambiando l'economia e la valenza strategica dei Consorzi e delle Reti. Il 29 si parlerà di pesca e di come liberare il mare dalla plastica.

In programma anche degustazioni, live cooking, performance letterarie e musicali.

