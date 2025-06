Nel Comune di Stintino nasce il servizio gratuito di consulenza psicologica, pensato per offrire uno spazio di ascolto e supporto a tutti i cittadini e alla comunità.

L’attività è stata affidata dall’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Rita Vallebella, alla cooperativa sociale onlus “Porta Aperta” che ha attivato il servizio in via Torre Falcone 26. Ai cittadini si offre la consulenza e il sostegno psicologico individuale per aiutare le persone a riconoscere i propri bisogni, valorizzare le potenzialità e affrontare momenti di difficoltà o disagio, anche incrementando le proprie competenze e favorire la loro crescita personale.

Un secondo intervento nasce a sostegno alla genitorialità, uno spazio dedicato a mamme, papà e famiglie per migliorare la relazione con i figli, le dinamiche familiari e promuovere una crescita più serena. Il servizio è disponibile il lunedì dalle 14.30 alle 18.30, solo su prenotazione, da effettuarsi tramite e-mail a psicologo@comune.stintino.ss.it.

