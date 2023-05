Sono stati quantificati in decine di migliaia di euro i danni quantificati dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Porcheddu per il maltempo che ha colpito Siligo.

Pesante il bilancio nell'agro: strade di campagna allagate, un muro crollato vicino al cimitero, il ponte nella strada che collega il paese con Banari che è venuto giù, diverse esondazioni di fiumi, le strade che erano state sistemate alcuni mesi fa che non esistono più e alcuni smottamenti.

Non da meno i danni all'interno del paese: quattro cantine e il piano terra di una casa allagato, oltre che alcuni crolli nell'ex caseificio situato nella via principale.

Intanto rimane alta l'allerta a Bonnanaro. «Si chiede prestare la massima attenzione - si legge in un avviso pubblicato dal comune -. Uscire solo se strettamente necessario e recarsi a piani più alti delle abitazioni. Lasciare ai piani bassi cancelli e passaggi liberi, evitare impedimenti che possano creare punti di raccoglimento per l'acqua. Tenere a portata di mano i cellulari. Chiamare in caso di pericolo il Centro Operativo Comunale per l'emergenza al numero del comune 079845003 o ai numeri 3397304132 e 3313653001».

Intanto il sindaco Giovanni Carta, con un'ordinanza, ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole sino al 3 giugno. «A garanzia - si legge nell'ordinanza - della pubblica e privata incolumità, prevenendo situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza di tutti gli abitanti, soprattutto di quelli costituenti la popolazione scolastica di ogni ordine e grado, considerando che gli alunni frequentanti le scuole di Bonnanaro provengono anche dal Comune di Torralba e che, pertanto, è previsto l’utilizzo di mezzi di trasporto e circolazione stradale».

L'amministrazione bonnanarese, che ha anche dichiarato lo stato di calamità naturale, ha anche deciso di intervenire nel tratto stradale che ha ceduto, sempre per via del maltempo, nella zona industriale. «A seguito di sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico, in esito al quale si è ritenuto opportuno procedere, all’immediata demolizione del rilevato stradale al fine di consentire il deflusso delle acque», si legge in una seconda ordinanza.

A Bessude, per vie delle piogge intense di questi giorni, il sindaco Roberto Marras ha disposto il divieto di consumo dell'acqua della rete idrica per uso umano.

Disagi anche a Mores dove la Giunta comunale guidata dal sindaco, Enrico Virdis, ha proclamato lo stato di calamità naturale. «Pertanto invita chi ha subito danni a provvedere alla raccolta di prove documentali (foto, verbali autorità pubbliche e sanitatarie, ecc…) al fine di ottenere eventuali quote risarcitorie - fa sapere il comune -. Il livello attuale dell’alleata meteo e di colore Giallo (criticità ordinaria), si raccomanda comunque la massima prudenza nel percorrere strade di penetrazione agraria vicino a fiumi e/o torrenti soprattutto durante il verificarsi di piogge o temporali».

Prorogata la chiusura delle scuole, sino al 3 giugno, anche a Torralba e Thiesi.

