Procedono spediti a Sennori i lavori di costruzione della grande rotatoria all'ingresso della cittadina (provenienza da Sassari).

È un'opera molto importante sia per la circolazione che per la sicurezza, in quanto una volta realizzata eliminerà tre incroci pericolosi a raso.

Investiti circa 300mila euro, 250mila provenienti da un finanziamento della provincia e i rimanenti 50mila attinti dal bilancio comunale.

«I lavori procedono speditamente - spiega il sindaco di Sennori Nicola Sassu -. Tempo permettendo contiamo di terminare l'opera entro gennaio 2023. Era uno dei nostri punti qualificanti del programma».



