L’Agenzia Erasmus+ INAPP ed Eurodesk Italy, in collaborazione con il Centro Eurodesk dell’Informagiovani del Comune di Sassari – Settore Politiche Educative, Giovanili, Sportive e Patrimoniali - organizzano un seminario gratuito di in/formazione dedicato alla progettazione europea nell’ambito del programma Erasmus+ | Istruzione e Formazione Professionale (VET). L’appuntamento è per giovedì 25 settembre 2025, dalle 14.30 alle 17.30, presso la Sala conferenze del Palazzo Infermeria San Pietro, sede dell’Assessorato Cultura e Turismo del Comune di Sassari.

L’incontro è rivolto in particolare agli Istituti Tecnici Superiori (quarto livello EQF) e agli enti erogatori di Formazione Professionale che si avvicinano per la prima volta o hanno ancora una limitata esperienza nella progettazione Erasmus+.

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire informazioni pratiche e approfondimenti operativi sulle principali opportunità del programma, offrendo strumenti utili per ideare e sviluppare progetti di mobilità e cooperazione in ambito europeo.

Durante il seminario verranno approfondite in particolare due azioni chiave del programma. La prima, KA122, riguarda i progetti di mobilità di breve durata e si rivolge a organizzazioni con poca esperienza nella progettazione europea e consente di realizzare attività di mobilità per studenti e personale, come soggiorni di apprendimento all’estero o periodi di formazione per insegnanti e formatori.

La seconda azione al centro del seminario è la KA210, dedicata ai partenariati su piccola scala che mirano a coinvolgere nuove organizzazioni in attività di cooperazione europea, attraverso requisiti amministrativi semplificati e importi di finanziamento più contenuti.

© Riproduzione riservata