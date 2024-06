Tre giorni dedicati al mondo delle birre e allo street food, innaffiati dalla musica. Da giovedì a sabato ritorna per il nono anno consecutivo il Sassari Beer Fest, organizzato dall’associazione culturale S'Andala.

La novità di quest’anno è l’estensione di un giorno dell’evento che si terrà nella storica di Piazza Fiume, un teatro naturale nel cuore della città.

«Una nona edizione che conferma il format del Sassari Beer Fest. Insieme alle birre artigianali e al cibo di strada, da sempre protagonista dei nostri eventi – ricordano gli organizzatori di S’Andala eventi –. ci sarà anche il grande intrattenimento musicale».

Giovedì notte concerto del rapper Piotta, alias Tommaso Zanello, diventato celebre con “Supercafone”. Un'occasione imperdibile per gustarsi l'evoluzione di un artista che ha ha appena pubblicato un nuovo album dal titolo ‘Na notte infame che sta portando in giro per l'Italia col tour “Dieci e l'ode”.

Nella top list ci saranno per la prima volta i birrifici sassaresi Exmù e il Bearificio, il progetto brassicolo Anonima e Nmads Beer. Ci sarà il ritorno del Birrificio Nora di Oliena, Astore che per la sua Pils utilizza l’acqua de Su Cologone, il Birrificio dell’Isola di Thiesi e Baladin, uno dei più noti birrifici al mondo, nato dal genio di Teo Musso pioniere delle birre artigianali italiane. Nella selezione isolana saranno saranno presenti i fedelissimi “Birrificio Coros” di Usini, “Santu Jorgi” di Bitti, “Bam (Birrificio artigianale mogorese)” e il premiatissimo “birrificio 4 Mori” di Montevecchio (Guspini). Completano la ricchissima offerta le bionde del “Birrificio Seddaiu” di Thiesi, Dolmen di Uri e da Carbonia il “Birrificio Mediterraneo”.

