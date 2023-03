Una giornata dedicata alle proprie creature che non ci sono più. È quella dei “Figli in Paradiso”, giunta alla seconda edizione, cominciata questa mattina in piazza d’Italia a Sassari e conclusasi di sera con una fiaccolata per le vie della città. A promuoverla l’associazione “Riccardo Simula – La forza della vita”, attiva da più di un anno, che si rivolge ai genitori “orfani” dei propri figli offrendo, tra le diverse attività, sostegno psicologico, consulenza legale e uno sportello d’ascolto.

«È una giornata di speranza - dichiara la presidente Brunella Seghenzi, e madre di Riccardo - che deve motivare le famiglie a credere che i figli sono in un’altra dimensione. Non ce li abbiamo più a fianco ma vivono sempre con noi».

Molti i presenti all’iniziativa, e tra questi i padri e le madri privi di ragazzi e ragazze scomparsi da tempo. Come Milena, che ha perso sua figlia Claudia. «Si deve trovare la forza di vivere, per noi stessi e per chi rimane. Si trattava di vivere o morire, e io ho scelto di sopravvivere». Al termine dell’evento un simbolico lancio di palloncini coi nomi di chi non c’è più, richiamo alla rinascita. «Per questo - conclude Brunella - abbiamo organizzato tutto questo il 21 marzo, primo giorno di primavera. E ci teniamo che questa giornata venga riconosciuta, a livello nazionale, come quella dei nostri figli in paradiso».

