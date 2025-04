La corsa non competitiva è aperta a famiglie, sportivi, semplici appassionati, adulti e bambini, che desiderano trascorrere una giornata all'insegna del movimento e della convivialità. Dopo qualche anno di assenza ritorna a Sassari Corritalia-Insieme per i Beni Culturali e Ambientali: domenica coinvolgerà i quartieri di Sant’Orsola e Latte Dolce lungo un percorso di circa 2 km. Ritrovo alle 10 all’altezza della chiesa di S. Orsola in via dei Malaspina.

La manifestazione è organizzata su tutto il territorio nazionale dai comitati provinciali dell’Associazione Italiana Cultura e Sport con l'obiettivo di incentivare uno stile di vita attivo e salutare.

«Corritalia è un momento di aggregazione che valorizza il territorio e il senso di comunità. - sottolinea Franco Cassano, presidente del comitato provinciale AiCS Sassari- Anche per questo la scelta è ricaduta su due quartieri periferici della città che meritano più attenzione.

Cultura e sport i valori portati avanti dall’associazione che al termine della manifestazione coinvolgerà tutti i partecipanti in una grande festa finale, aperta a tutti, ospitata negli spazi di via Cedrino dell’AiCS Park: l’ASD “Fair Play International” con le maestre Claudia Soriga trascinerà i presenti in divertenti balli di gruppo e Raffaella Podda in attività di ginnastica posturale. Spazio anche ai funamboli acrobatici Alessio Panu e Alessandro Piredda dell’ASD Sardinia Slackline che coinvolgeranno i più piccoli nelle loro spettacolari esibizioni, il tutto accompagnato dalla musica del DJ Fabio Sotgiu, in arte Raving Smith. Lo spazio verde del quartiere ospiterà anche un picnic artistico dal titolo “Esponi la tua arte” curato dal maestro Piermario Laddomata per un‘ estemporanea di pittura aperta a tutti.

