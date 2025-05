Tre giornate di proiezioni in prima regionale in compagnia di giovani filmmaker che raccontano la tutela dell’ambiente, l’arte, il rapporto tra individuo e collettività. Parte domani alle 20.30 nello Spazio Bunker di via Porcellana 17/A (ingresso gratuito) Asincronie Off Under 35. La manifestazione rientra nell’ambito del progetto “Per chi crea” del festival di cinema documentario e fotografia Asincronie, organizzato e curato nel mese di giugno dal collettivo di filmmaker e fotografi 4Caniperstrada.

Il primo documentario in proiezione è “Nessun posto al mondo” di Vanina Lappa, premio del pubblico Miglior Documentario al 64° Festival dei Popoli, una “moderna tragedia western” ambientata nel Cilento.

Asincronie Off prosegue il 22 maggio con altri due documentari dedicati alla Sardegna, alla presenza dei registi. “Una vita per l’arte” di Fabiana Miccio esplora il legame simbiotico con la terra, le piante, gli animali dell’artista Bruno Petretto. Il secondo è “Fuochi”, film collettivo con la regia di Ruben Gagliardini, vincitore della 10° edizione del festival Visioni dal Mondo di Milano nella categoria “Opera Prima New Talent”.

Il film in proiezione il 23 maggio è “Il re fanciullo” di Alessandra Lancellotti, che racconta la storia del Castello di Rivara, sede storica del Cenacolo di pittori dell’omonima Scuola di Rivara, fondata alle porte di Torino dall’artista Carlo Pittara.

Gli ultimi due film in programma per la sezione Under 35, il 5 giugno al Cityplex, sono “L’era d’Oro” di Camilla Iannetti, una storia tutta al femminile, ambientata tra l’Inghilterra e Palermo, e “La figura umana” di Giulia Massacci, vincitore del Premio “Zavattini” nel 2024, «per la sensibilità con cui si accosta ad un tema etico e scientifico di grande rilevanza, quello del rapporto dell’uomo con il mondo animale.

