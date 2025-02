Sarà attivo dal prossimo lunedì, nel centro di Porto Torres, un ambulatorio di medicina generale, una soluzione con la Asl di Sassari che consentirà di alleggerire la pressione sul Poliambulatorio Andriolu, avvicinando l’assistenza sanitaria al centro della città.

«Nel comune di Porto Torres, grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale, abbiamo acquisito in comodato d’uso un locale nel centro della cittadina, in via delle Vigne, che ora, in seguito alla conclusione dei lavori di riqualificazione, potrà essere attivato. Questo consentirà di avvicinare la medicina di base al centro abitato e, parallelamente, di liberare spazi nel poliambulatorio di Andriolu», spiega il direttore generale, Flavio Sensi.

La direzione del Distretto di Sassari, guidata dal dottor Piero Delogu, comunica che lo stabile di via delle Vigne, n. 41, accoglierà gli ambulatori di Gustavo Riccardo Lai e Barbara Frau, medici di medicina generale con incarico provvisorio e, attualmente, in servizio presso i locali dell'Ascot e della Guardia Medica in località Andriolu. Da lunedì 10 febbraio i due professionisti seguiranno i seguenti orari di apertura presso il nuovo ambulatorio, Frau: lunedì, dalle ore 11 alle 13,martedì dalle 11 alle 13, mercoledì, dalle ore 11.30 alle 13, giovedì, dalle ore 15 alle 18.30 e venerdì, dalle ore 14 alle 15. Mentre il medico Lai: lunedì, dalle ore 14 alle 18, martedì, dalle 14 alle 17, mercoledì, dalle ore 9 alle 11 e giovedì dalle ore 10. Alle 12, venerdì dalle ore 10 alle 13.

