Si svolgeranno domani, venerdì 26 gennaio, nella chiesa dello Spirito Santo i funerali di Marika Anna Soru, la ragazza di soli 16 anni, morta a causa di un malore improvviso. È successo mentre si trovava nella sua abitazione, in via Alfieri a Porto Torres, la sera di venerdì 19 gennaio.

Una vicenda che ha scosso una intera comunità. In tanti si riuniranno per l’addio alla giovane nella parrocchia, dove alle 15.30 si celebrerà la santa messa. Il sostituto procuratore Paolo Piras, titolare della inchiesta, aveva disposto gli accertamenti medico legali per conoscere le cause del decesso, come previsto quando si tratta di morte così prematura. Una volta effettuata l’autopsia la salma è stata restituita ai familiari per l’estremo saluto.

Resta il ricordo affettuoso di chi l’ha conosciuta, l’amore degli amici e dei familiari, dei suoi compagni di scuola. Marika frequentava il terzo anno dell’Istituto Alberghiero di Sassari dove, nei giorni scorsi, gli studenti hanno voluto lanciare in volo i palloncini bianchi per non dimenticare il suo sorriso, la sua cordialità e disponibilità che in molti ricordano.

