Storie di uomini che hanno combattuto nelle due guerre, vicende umane che si intrecciano tra loro nei campi di battaglia.

Molti di loro hanno sacrificato la loro vita, e per questo il loro ricordo resta vivo nelle persone che li hanno amati ma anche in coloro che hanno voluto omaggiarli con un libro dedicato, come Moreno Nocco, l’autore del testo dal titolo “I decorati al valore militare di Porto Torres nelle due Guerre Mondiali” che presenterà al pubblico sabato 17 febbraio. L’appuntamento è alle ore 10 presso la sala consiliare del Comune di Porto Torres.

Durante l’incontro, l’autore appassionato di storia militare e delle vicende legate ai militari turritani che hanno combattuto nelle due Grandi Guerre - che sono stati oggetto anche del suo precedente libro, pubblicato da Archetypeinn - dialogherà con il giornalista Gianni Bazzoni. Moreno Nocco nel suo precedente lavoro aveva ricordato alcuni militari turritani internati nei campi di concentramento, soldati caduti prigionieri dei tedeschi a seguito dell'armistizio dell'8 settembre 1943, fra questi il carabiniere Costantino Salis, i marinai Gavino Solinas, Giuseppe Bancalà, Andrea Muroni e l'aviere Livio Sanna.

