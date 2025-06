Si apre a Porto Torres la 19esima edizione del Congresso di Medicina e Cardiologia dello sport, in programma venerdì 13 e sabato 14, presso la sala dell’Hotel Lybissonis. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Medico Sportiva Sassarese ,con il supporto del Comune di Porto Torres, del Parco Nazionale dell’Asinara e della Fondazione Sardegna, con l’obiettivo di affrontare le problematiche più importanti ed attuali della pratica sportiva. Il convegno si articola in due giornate, venerdì 13 giugno - dalle 9.30 e nel pomeriggio dalle 15.30,- e sabato 14 giugno - solo mattino- con al centro il tema attuale e complesso del fitness all’interno delle palestre. Interverranno relatori qualificati e competenti provenienti dalle più importanti istituzioni scientifiche e didattiche della Sardegna e d’Italia ; la Federazione Medico Sportiva Italiana , Il Dipartimento di Fisiologia dell’Università di Sassari , le Università di Cagliari e Sassari con i loro corsi di laurea in Scienze Motorie, Psicologia e Sociologia, la scuola di Specializzazione in Medicina dello sport di Cagliari e la Società Italiana di Cardiologia dello Sport. Nelle due giornate ci terranno 6 sessioni. Nella prima sessione del venerdì mattina si farà il punto sulla attuale legislazione delle palestre e sulla grande occasione di crescita economica legata al fitness. Dopo l’introduzione del medico Alberto Masala, presidente dell’associazione Ambrosia, interverranno Marco Scorcu, medico del Cagliari Calcio e vice presidente nazionale della Fmsi insieme all’avvocato Massimo Mercurelli , presidente dell’Opes Sardegna .Nella seconda sessione, dopo l’intervento del fondatore della palestra MyGymnica, l’istruttore Costantino Dettori, la parola passerà allo psicologo Marco Guicciardi e ai sociologi S.Spanu e D.Pulino che faranno una sintesi sul fenomeno palestra dal punto di vista psicologico e sociologico. Seguira una terza sessione con una accurata analisi delle problematiche sul rilascio del certificato sportivo di tipo non agonistico a cura di Giovanni Gazale, interverranno il cardiologo Giovanni Pili, sull’importanza dell’attività aerobica e l’insegnante di Scienze motorie; la dottoressa Odette Orrù affronterà il tema dell’evoluzione nel corso degli anni delle varie attività fisica che si possono praticare nelle palestre.

La conclusione venerdì pomeriggio con la quarta sessione in compagnia di esperti del settore e sull’importanza della danza e il pilates. Sabato mattina al centro del convegno il tema del lavoro con i sovraccarichi, dallo storico body-building alle attuali conoscenze supportate da numerosi lavori scientifici dell’importanza del lavoro con pesi anche in portatori di malattie croniche. Interverranno gli esperti A.Bina, M.Pinna, la nutrizionista del Gagliari Calcio, G.Ghiani ed il fisiologo della Tecnogym, S.Zanuso. Infine nella sesta ed ultima sessione si affronterà un’analisi approfondita sui benefici derivanti dalla pratica del fitness negli anziani, con gli interventi dei mdici A.Manca e L.Cugusi , ricercatori dell’Istituto di Fisiologia dell’università di Sassari e del medico Tocco, direttore della scuola di medicina dello sport di Cagliari e direttore del corso di laurea di Scienze Motorie dell’Università di Cagliari. Sabto mattina verrà conferita dall’associazione Ambrosia al medico Alberto Concu la scultura realizzata da Angelo Masala “Il San Gavino a cavallo”.

© Riproduzione riservata