Il Comune di Ozieri si organizza per ospitare il grande pubblico in occasione della manifestazione “Su Trintra e Sant’Andria”, la rievocazione del tradizionale momento di spillatura dei vini nuovi, in programma il 25 e 26 novembre prossimi.

L’amministrazione comunale ha fatto allestire, sotto il parcheggio multipiano della piazza di San Sebastiano, un’area di sosta per i camper che verranno a visitare la cittadina. Un servizio per i tanti partecipanti che arriveranno a Ozieri per conoscere le affascinanti tradizioni enogastronomiche del Nord Sardegna, grazie alle cantine aperte, le degustazioni di prodotti del territorio e vini nuovi delle colline ozieresi, con musica dal vivo e spettacoli itineranti, mostre e musei aperti, vetrine a tema e vendite promozionali.

L’evento ha ormai assunto valenza regionale, richiamando almeno 20mila visitatori provenienti da tutta la Sardegna, ma anche da altre regioni italiane e dall’estero. «Pertanto abbiamo risanato un’area abbandonata – ha spiegato il sindaco Marco Peralta - ma che era importante recuperare anche per la sua centralità». L’evento mira a valorizzare le risorse identitarie, enogastronomiche e artigianali.

