Il Comune di Ozieri ha avviato i lavori per la realizzazione di un’area camper attrezzata ai piedi del parcheggio multipiano della piazza di San Sebastiano. Gli interventi in fase di conclusione comprendono i lavori allacci idrici, allacci fognari ed elettrici e una zona lavaggio camper. L’obiettivo è accogliere il grande pubblico in occasione delle grandi manifestazioni.

Un servizio per i tanti turisti che raggiungono la cittadina per conoscere le tradizioni, le colline ozieresi e il patrimonio culturale. L’area abbandonata da tempo è stata risanata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Peralta per accogliere ospiti nei grandi eventi identitari.

A giorni i lavori saranno completati ed Ozieri avrà una struttura in più che fino ad oggi mancava e che permetterà ai tanti appassionati di visitare la splendida cittadina. Intanto in questi giorni sono stati portati a termine i lavori dello spiazzo antistante la chiesa di Monserrato, che necessitava di un ulteriore intervento di completamento e sistemazione. Manca ancora un breve tratto di circa dieci metri per il completamento integrale, che verrà realizzato dopo la festa del 16 giugno prossimo.

