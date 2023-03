Sarà un intenso momento di culto sabato 4 marzo a Ozieri. Alla parrocchia di Gesù Bambino di Praga arriverà, infatti, la statua del Gesù Bambino di Praga del santuario di Arenzano, in provincia di Genova. L'appuntamento avrà inizio alle 10 con l'accoglienza della statua di Gesù Bambino, seguita dalla Catechesi e dalla coroncina a Gesù Bambino.

Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa che sarà seguita dalla benedizione dei bambini e dall'unzione con l'olio benedetto. I presenti potranno ricevere la medaglia salvaguardia e iscriversi alla Pia Unione di Gesù Bambino.

La chiusura del pellegrinaggio sarà domenica 6 marzo ad Alghero da dove poi ripartirà alla volta di Arenzano.

Come spiega Padre Andrea, del Santuario di Arenzano: «Il Gesù Bambino di Praga sta compiendo un pellegrinaggio in Sardegna, dove è forte e sentita la devozione. La statua, molto venerata dai fedeli, ha già fatto tappa anche in altri centri dell'Isola: Benetutti, Nuoro e Scano di Montiferro, dove è stata accolta con grande affetto e con tutta una serie di funzioni religiose di contorno».

