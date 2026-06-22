«Per costruire il personaggio del commissario Montalbano, Andrea Camilleri si è ispirato al carattere di suo padre, all’essere poliziotto di un suo prozio Carmelo Camilleri e alla fisicità del professore universitario cagliaritano Giuseppe Marci, tanto che il volto del commissario, lo scrittore se lo è sempre immaginato simile al suo». Aneddoto gustoso che fa da "trailer" all'incontro con Luca Crovi programmato per sabato 27 giugno alla Biblioteca comunale di Ossi, con inizio alle 18.30.

"Luca Crovi racconta Andrea Camilleri" è l'anteprima del XVII Festival "Florinas in giallo" organizzato da Associazione Itinerandia, Librerie Azuni e Cyrano, con il supporto del Comune di Florinas, della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e dell’Unione dei Comuni del Coros.

Accompagnata dalle musiche di Marcello Zappareddu, si terrà la presentazione del libro di Luca Crovi, uno dei massimi esperti italiani di letteratura gialla e noir, dal titolo “Andrea Camilleri. Una storia”, una biografia ufficiale e approfondita dedicata al famoso e amatissimo creatore del commissario Montalbano.

Un libro che indaga alcuni aspetti meno noti della vita di Camilleri, partendo dalla giovinezza e arrivando sino al 1986, ripercorrendo il suo percorso come regista teatrale, sceneggiatore e dirigente Rai, attraverso gli incontri con personaggi storici (Luigi Pirandello e Robert Capa) e le tappe che lo hanno consacrato icona culturale popolarissima.

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