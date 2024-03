Anche nel comune di Osilo arriva un nuovo medico di Medicina generale.

La direzione aziendale della Asl di Sassari annuncia che nell’ambito 1.6 del Distretto di Sassari, nei comuni di Sorso-Sennori-Osilo, dal prossimo mercoledì 20 marzo prenderà servizio un nuovo professionista con incarico provvisorio.

Si tratta del dottore Salvatore Loriga che aprirà l’ambulatorio di piazza San Valentino nel comune di Osilo. Pertanto osserverà un orario di apertura al pubblico la mattina, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 9 alle 12, e il pomeriggio il giovedì e venerdì, dalle ore 16 alle 19.

I pazienti residenti a Osilo, sprovvisti di Medico di medicina generale, verranno assegnati d’ufficio al dottor Loriga. Con la presa in servizio del nuovo professionista l’ambulatorio Ascot interromperà la sua attività. Un passo in avanti per andare incontro alle esigenze di tanti utenti, in particolare di quelli fragili e anziani con problematiche di salute che richiedono l’intervento costante di un medico.

© Riproduzione riservata