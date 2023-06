Non poteva che essere un successo, dato il grande impegno messo in campo dalla Pro loco, per la 20esima edizione della sagra de Sas Panafittas, a Nughedu San Nicolò.

L'evento, coinciso anche con la quattordicesima edizione di "Nughedu e dintorni producono arti e mestieri", è stato organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Carboni e del comitato dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate e che ha richiamato anche tanti turisti che hanno avuto modo di degustare "Sas Panafittas" e la pecora in umido, ma anche le bellezze paesaggistiche e architettoniche del piccolo centro del Monte Acuto.

Ad allietare la serata la musica della "Fabrizio e Nicola Band".

