“Quei Giorni Perduti - Napo Canta Fabrizio De Andrè” è il titolo del concerto in programma domani sul sagrato della chiesa di San Sebastiano a Nughedu San Nicolò. Dodicesima tappa del Festival delle Bellezze ha come protagonista il cantautore Alberto "Napo" Napolitano, da molti considerato a livello nazionale il più grande interprete di Fabrizio De Andrè (dopo il figlio Cristiano).

Napo arriverà direttamente dalla sua terra natale, la Liguria, per offrire al pubblico il suo intenso tributo acustico a Faber, anche lui ligure di nascita, sardo d’adozione.

La serata sarà aperta dai cori uniti Insieme Vocale Nova Euphonìa e Corale Studentesca “Città di Sassari”, diretti da Vincenzo Cossu, che proporranno un repertorio che spazia dal vocal pop alla musica da cinema, dalle melodie sarde alla world music fino alla musica classica. L'evento sarà anche l'occasione per festeggiare i 15 anni di attività dell'Insieme Vocale Nova Euphonìa che il 26 settembre del 2010 avviò a Sassari la sua attività nell'ambito di una masterclass di canto tenuta dal maestro Cossu.ri dall’abitato.

