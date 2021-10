Venti contagiati da coronavirus su 870 persone residenti. Troppi per l'amministrazione comunale di Laerru guidata dal sindaco, Massimiliano Manca, che ha deciso di dichiarare la zona rossa sino al 21 ottobre.

“Di fatto – si legge nell'ordinanza – si configura una situazione di elevato rischio di evoluzione del contagio e raccomanda di attivare le misure di contenimento, in particolare modo limitando tutti gli spostamenti non strettamente necessari per lavoro, lo studio o salute e tutte le occasioni di assembramenti”.

“Questa decisione – sottolinea il primo cittadino – non è stata presa di certo a cuor leggero, ma è stata dettata dalla necessità e concordata con le autorità sanitarie. Chiediamo a tutti la massima collaborazione per uscire il più presto possibile da questa difficile situazione”.

A pochi chilometri di distanza, a Perfugas, è in programma dalle 15 alle 19 di oggi uno screening per gli alunni delle scuole primaria e secondaria dell'istituto comprensivo Satta-Fais dopo la positività al Covid-19 di una persona del personale Ata.

