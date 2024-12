In occasione delle festività natalizie, l'associazione Banda musicale Ittirese, con il patrocinio del Comune di Ittiri, organizza il concerto che si terrà domani, domenica 29 dicembre alle ore 20.30 al teatro comunale di Ittiri.

Un viaggio nella musica e nel tempo dal titolo “Centro stravolgente di gravità” con brani di autori noti e momenti di divertimento per i più piccoli e gli adulti. Protagonista la musica d’autore, con pezzi conosciuti scritti da famosi cantanti, musicisti e compositori italiani, da Battisti ai classici di Puccini e fino a Verdi.

A Ittiri si susseguono gli appuntamenti per le festività natalizie, un ricco calendario in cui si inserisce la XXI edizione della tradizionale rassegna “Cantigos de sos Tres Res”, la manifestazione culturale in programma stasera dalle 20 con ospiti speciali, quali il coro di Nulvi, il coro femminile Nostra Signora Di Monserrato di Ittiri, il coro di Usini con la partecipazione straordinaria del tenore Fausto Tavera.

La direzione artistica è affidata al maestro Piero Murru.

