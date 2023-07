Avrà luogo lunedì 3 luglio alle 11, in via dei Ferrovieri a Chilivani, un incontro con i vertici regionali, gli amministratori locali, i tecnici e i consorziati del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per discutere e trovare soluzioni urgenti alla grave situazione del bacino del Monte Lerno e che serve la rete irrigua del Comprensorio di Chilivani, che da diversi mesi versa in una situazione di precarietà idrica.

All’incontro saranno presenti, oltre ai vertici del consorzio, gli esponenti della giunta regionale Valeria Satta, Pierluigi Saiu e Marco Porcu, rispettivamente titolari di Agricoltura, Lavori Pubblici e Ambiente. I tecnici del Distretto Idrografico, Anbi Sardegna, le associazioni di categoria, i sindaci del distretto di Chilivani, il vescovo della diocesi di Ozieri Corrado Melis, politici locali e le numerose aziende agricole. Sarà un incontro operativo, che dovrà fornire risposte al territorio. Il consorzio intanto aveva già adottato alcune misure cautelative.

«Questo Ente con delibera numero otto del 23 gennaio scorso e con delibera numero 27 del 26 aprile scorso, prendendo atto della grave situazione venutasi a creare ha disposto specifiche clausole nelle domande di utenza prevedendo riduzioni di almeno un 70% con la salvaguardia degli usi cosiddetti sensibili come gli abbeveraggi e le colture pluriennali – sottolinea il presidente del Consorzio Toni Stangoni - e ha avviato una campagna informativa e di sensibilizzazione sia all’utenza consortile del Comprensorio interessato che per il tramite delle Associazioni di Categoria».

«I volumi presenti in diga – spiega Giosuè Brundu, direttore generale del Consorzio - infatti sono inferiori alle assegnazioni annuali che per il 2023 sono state di dodici milioni di metri cubi, inizialmente erano dieci milioni poi incrementati a seguito delle precipitazioni di questi giorni, ma al netto dei volumi utilizzati nel corso dei primi cinque mesi dell’anno ne risultano disponibili appena otto milioni, una quantità che non consente lo svolgimento della campagna irrigua».

