Un viaggio enogastronomico che ha come filo conduttore la mela, il frutto proibito che si presta per sperimentare specialità culinarie. Parte dal Comune di Cargeghe la prima “Sagra de Sa mela cotta” in programma il 28 settembre nella piazza Grazia Deledda, organizzata dalla Pro Loco cittadina.

Non solo cibo ma anche musica ed eventi. Ricco il menù proposto al pubblico, con ravioli di patate, mela e pancetta con olio evo e formaggio, seguito da una seconda pietanza con porcetto ripieno su composta di mele, e per finire un dolce alla mela accompagnato da un buon vino o sidro di mele.

Nel programma della prima edizione della sagra, nata per promuovere il prodotto, il frutto caratteristico del territorio che accompagna nel detto popolare dei paesi in segno di salute, è inserito anche il torneo di morra per i giovani destinato ai giovani dai 13 ai 25 anni, a seguire musica e spettacoli. L’evento è co-finanziato dai Comuni del Coros, nell’ambito del progetto “Perle del Coros”, con il patrocinio del Comune di Cargeghe.

