Arrivano nelle casse del Comune di Bultei ben 540mila euro per il riadattamento funzionale e il completamento della Casa di riposo per anziani. I fondi sono frutto dell’atto aggiuntivo del Piano di sviluppo territoriale – per i territori Logudoro e Goceano - dell’assessorato regionale alla Programmazione guidato da Giuseppe Meloni.

L’amministrazione comunale di Bultei per via dei diversi interventi che ha dovuto programmare, aggiunge ulteriore risorse ai precedenti fondi stanziati, pari a 540mila euro, per un totale di quasi 2 milioni di euro nell'ultimo triennio, come forte segnale di risposta ad una richiesta incessante da parte della comunità che fortemente voleva la realizzazione dell’opera.

«Con questi fondi acquisteremo gli arredi e completeremo il blocco realizzato nel secondo lotto, portando l'edificio al massimo dei posti letto, da 16 a 25, attribuibili per legge ad una struttura di questa categoria», ha detto il sindaco Daniele Arca.

