Borutta, piccolo centro del Meilogu, ospiterà la settima Giornata Nazionale dei Borghi Autentici.

«Ci sono molti modi per abitare i Borghi. Borutta ha scelto di viverli in comunità, creando connessioni, promuovendo l'arte, la natura, la solidarietà. Negli eventi legati alla VII edizione della Giornata per i Borghi Autentici d’Italia abbiamo messo tutto ciò che siamo. Credo che il tema di quest’anno sia particolarmente calzante. “Un’altra idea di stare” è ciò che cerchiamo di trasmettere quotidianamente quando parliamo della nostra Borutta», dichiara il sindaco Silvano Arru.

Sabato 14 ottobre, alle 18, il monastero di San Pietro di Sorres, in collaborazione con l’ufficio diocesano per la Pastorale della Salute Tempio-Ampurias, ha organizzato la Rassegna di Canto Sacro e Popolare. Gli ospiti saranno il Coro dell’Oratorio Santa Croce di Castelsardo, il Coro Polifonico Jubilaeum di Nuoro, la cantautrice di Oliena Maria Luisa Congiu e il violoncellista Andrea Careddu accompagnato alla chitarra da Gianni Spano. La rassegna sarà dedicata a mons. Pietro Meloni in occasione del 40esimo di Ministero Episcopale.

Venerdì 20 ottobre dal mattino ci saranno le visite guidate al Borgo medievale di Borutta, alla grotta Ulari, al museo della Cattedrale, alla mostra de Sa Bertula nella Casa museo Giovanni Carboni ed escursioni in bicicletta nel territorio.

Alle 18, nei locali dell’Ex Asilo, si terrà la proiezione del docufilm “Maroco expedition Woman Challenge” che racconta la spedizione di 4 pazienti oncologiche (al momento della selezione clinicamente guarite) sui monti del Medio Atlante in Marocco.

Durante la serata sarà presentato dall'associazione A.N.D.O.S, presieduta da Gina Camboni, il tema della riabilitazione e del beneficio del fitwalking per le donne operate al seno.

«Abbiamo scelto di ospitare questi due focus su coraggio, speranza e tumori perché ottobre è il mese della prevenzione – spiega il vicesindaco Renzo Solinas -. Una comunità vera si occupa di tutto e seguendo il tema “Un’altra idea di stare” abbiamo ritenuto importante accogliere una reale esperienza di vita che tocca tante famiglie».

