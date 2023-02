C'è grande attesa a Bonorva per le pariglie, evento di chiusura del Carnevale bonorvese 2023 giunto alla 24esima edizione. Promosso dall'Associazione cavalieri “S'Ischiglia”, avrà un’anteprima giovedì 23 febbraio, presso il palazzo comunale, con la cerimonia inaugurale.

Sabato 25 febbraio, a partire dalle 10, nuova cerimonia inaugurale con la sfilata dei ragazzi e delle ragazze con il costume di Bonorva, i "Tamburini" e i "Trombettieri" della Sartiglia di Oristano, gli Sbandieratori e i Musicisti della Città dei Candelieri, il gruppo folk "Giovanni Maria Angioy" di Bono e il gruppo folk “Associazione Folkloristica Abbasantese” di Abbasanta. Alle 10.30 è prevista l'esibizione delle pariglie seguita, alle 13, dalla degustazione di pietanze a base di pane Zichi a cura del comitato di San Giovanni Battista. Dalle 19 andrà in scena il Cocktail Party con djset di Samuele Sini.

Domenica 26 febbraio dalle 10, nuova sfilata con la partecipazione dei “Tamburini” e deii “Trombettieri” della Sartiglia di Oristano, degli Sbandieratori e i Musicisti della Città dei Candelieri, del gruppo folk “Città di Sassari”, il gruppo folk “Sas Ballerinas Sindiesas” di Sindia e con la partecipazione straordinaria del gruppo in maschera sarda “Is Scruzzonis” di Siurgus Donigala. Alle 13 è in programma la cerimonia conclusiva. Alle 13.30 nuovo appuntamento culinario con piatti a base di pane Zichi. La manifestazione sarà presentata da Angelo Masia.

