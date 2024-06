Con un’ala fuori uso, ferito e in difficoltà, un Marangone dal ciuffo, specie di uccello protetta, ha attirato l’attenzione dei tanti bagnanti che questa mattina hanno affollato la spiaggia di Balai, a Porto Torres.

È stato rinvenuto da un cittadino mentre si aggirava tra gli ombrelloni tra lo stupore dei presenti. In tanti hanno tentato di prendersi cura dell’uccello impossibilitato a volare. «Abbiamo cercato di coinvolgere associazioni e autorità locali, ma niente, ci dicono che non è di loro competenza», spiega uno dei bagnanti, «ci vorrebbe un esperto in grado di prenderlo con le dovute cautele per trasportarlo a Bonassai, il Centro di recupero della fauna selvatica ferita».

L’animale dopo aver vagato nella spiaggia è riuscito a raggiungere il mare alla ricerca di cibo. Il Marangone da ciuffo, però, ha trovato difficoltà nel decollare nuotando con la sola spinta delle zampe per riuscire a catturare la preda. Si tratta di una specie che in Europa ha uno stato di conservazione favorevole, ma le popolazioni del Mediterraneo appaiono complessivamente in regresso. Inoltre nei confronti dell’uccello sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat.

