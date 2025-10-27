Sardinian Link, il Ministero dell’Ambiente avvia l’iter autorizzativoL’opera di Terna per la ricostruzione dell’infrastruttura elettrica prevede un investimento da 300 milioni di euro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato formalmente il procedimento autorizzativo del Sardinian Link, il progetto di Terna che prevede la ricostruzione e l’ammodernamento dell’infrastruttura elettrica della Sardegna lungo un tracciato che attraversa l’isola, potenziando la capacità di trasporto tra i nodi di Codrongianos (Sassari) e Selargius (Cagliari).
Obiettivo dell’opera, per la quale la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 300 milioni di euro, è quella di «rendere -spiega una nota – la rete elettrica regionale più efficiente, sicura e resiliente, assicurando maggiore continuità e qualità del servizio».
Con una lunghezza complessiva di circa 250 km, l’infrastruttura garantirà una potenza di scambio di 1.000 MW tra il nord e il sud della Sardegna.
(Unioneonline)