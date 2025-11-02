Sardi sempre più bravi a differenziare ma sempre più tartassati: in tanti Comuni del Sud Sardegna, nonostante i buoni risultati della raccolta, la Tari aumenta e fioccano proteste.

A incidere sulle bollette non sono tanto i costi di smaltimento (al Tecnocasic a Macchiareddu, bruciare una tonnellata di immondizia costa 199,99 euro, smaltirne una nella discarica del Consorzio industriale di Villacidro costa 116,68 euro) ma quelli di gestione, che comprendono i consumi di carburante e i servizi accessori come lo spazzamento automatico delle strade. Insomma: dimmi che appalto fai e ti dirò quanto spendi.

Marco Noce

