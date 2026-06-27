Sardegna verso i 40 gradi: allerta della Protezione civile per il caldoAvviso di criticità per “alte temperature" tra domenica e lunedì: attese notti tropicali
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In Sardegna il colpo di coda della fiammata di calore è atteso per domani, domenica 28 giugno. Lo fa sapere la protezione civile regionale, che ha emesso un avviso di allerta per “alte temperature” che sarà valido a partire da mezzogiorno fino alle 18 di lunedì.
«A partire dalle ore centrali di domani e almeno fino alla serata di lunedì 29», si legge nella nota della direzione generale di via Biasi, «sono previste temperature massime diffusamente elevate (superiori ai 34°) e localmente molto elevate (oltre 37°), con picchi intorno a 40-41 ° più probabili su piana di Ozieri, Medio Campidano, Marmilla e piana di Ottana».
Su gran parte del territorio regionale «le temperature minime della notte saranno superiori ai 20-22 °c, con notti tropicali particolarmente marcate nelle principali aree urbane».
(Unioneonline/E.Fr.)