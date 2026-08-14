Sarà un Ferragosto con la canicola per la Sardegna, con qualche sprazzo di instabilità e possibilità di temporali attorno al massiccio del Gennargentu e nelle zone più elevate del nord dell'Isola. L'anticiclone africano che ha dominato sul Mediterraneo per tutta l'estate non molla la presa. Almeno fino a lunedì, prevede il meteorologo Carlo Spanu, tenente colonnello dell'Aeronautica militare, quando i venti dovrebbero ruotare verso i quadranti nordoccidentali: il tanto sospirato maestrale.

Bollino rosso oggi a Cagliari, dove le temperature percepite si manterranno su valori molto elevati per l'intera giornata: il ministero della Salute ha diramato per il capoluogo isolano un'allerta di livello 3, il più elevato nella scala delle ondate di calore, e il Centro operativo comunale ha disposto la chiusura del parco di Tuvixeddu per l'intera giornata; chiusi dalle 12,30 alle 16 i cimiteri (San Michele, Pirri e Bonaria), la Passeggiata coperta, la cripta di Santa Restituta e l'anfiteatro romano; aperti invece i rifugi climatici individuati dalla giunta comunale nei principali parchi cittadini.

Un altro elemento critico è la temperatura del mare, che anche attorno all'isola ha superato i 30°: molti esperti hanno segnalato un rischio di eventi meteorologici estremi quando arriveranno sul Mediterraneo masse d'aria fredda.

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