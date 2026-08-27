Nuova giornata di passione in Sardegna sul fronte dei trasporti aerei. Caos negli aeroporti per il controesodo e ancora difficoltà sul fronte della continuità territoriale per i pochi posti a disposizione (soprattutto per Milano) nell’ultimo weekend di agosto.

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File interminabili alle partenze, con tempi lunghi per le procedure di imbarco. È fondamentale arrivare negli aeroporti con grande anticipo per non correre il rischio di restare a terra.

Nel video la coda prima dell’ingresso ai varchi partenze all’aeroporto di Cagliari Elmas questa mattina alle 10.

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