Sardegna, scatta il controesodo: voli esauriti e caos negli aeroportiFile interminabili alle partenze, con tempi lunghi per le procedure di imbarco
Nuova giornata di passione in Sardegna sul fronte dei trasporti aerei. Caos negli aeroporti per il controesodo e ancora difficoltà sul fronte della continuità territoriale per i pochi posti a disposizione (soprattutto per Milano) nell’ultimo weekend di agosto.
File interminabili alle partenze, con tempi lunghi per le procedure di imbarco. È fondamentale arrivare negli aeroporti con grande anticipo per non correre il rischio di restare a terra.
Nel video la coda prima dell’ingresso ai varchi partenze all’aeroporto di Cagliari Elmas questa mattina alle 10.