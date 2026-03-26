Sardegna nella morsa del maltempo: nevica sul Gennargentu, raffiche di maestrale fino a 100 km/hDanni e disagi per il forte vento da Cagliari a Oristano: decine di interventi dei vigili del fuoco per alberi crollati e pali divelti
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L’ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore l’Italia arriva anche sulla Sardegna. Crollo delle temperature, con neve sul Gennargentu, nel Nuorese e sul Monte Limbara, in Gallura.
Le cime di Fonni e Desulo - dove la temperatura minima della mattina era di 2 gradi sotto lo zero - sono imbiancate, ma non si registrano particolari disagi nella circolazione.
Critica la situazione per le raffiche di maestrale che dalle prime ore del mattino stanno sferzando l’Isola e che hanno raggiunto anche i 100 km l'ora. Sono circa 120 gli interventi effettuati o in attesa di essere eseguiti dai vigili del fuoco dei Comandi provinciali di Cagliari e Oristano per i danni provocati dal forte vento.
A Santa Giusta, nell’Oristanese, è crollato il grande albero di fronte alla scalinata della basilica. I pompieri hanno lavorato per cadute di insegne, pali dell'illuminazione e cornicioni pericolanti; qualche ramo e alberi sono caduti nelle strada ma complessivamente non si registrano particolari danni o feriti.
(Unioneonline)