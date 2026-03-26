Sta facendo danni in tutta la Sardegna il maestrale che in queste ore sta soffiando con raffiche che potrebbero aggirarsi intorno al 100 chilometri orari.

Numerose le chiamate con richiesta di soccorso giunte al centralino dei vigili del fuoco di Cagliari. Almeno una ventina gli interventi in coda nel pomeriggio.

Il vento ha sradicato i pannelli fotovoltaici sul tetto del Meucci, a Pirri. Si registrano inoltre alberi caduti, cavi elettrici pericolanti, un cartellone pubblicitario a terra accanto alla piscina comunale di Terramaini e un palo della luce caduto e messo in sicurezza in via San Lucifero.

Tra i vari interventi anche un incendio a Quartu, che ha avuto la priorità sul resto, ma che fortunatamente si è rivelato lieve senza grosse conseguenze.

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